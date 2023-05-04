شكرا لقرائتكم خبر عن السوبر المصرى بالإمارات.. وقت إضافى وركلات ترجيح فى حالة التعادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت اللجنة المنظمة لمباراة السوبر المصري، تفاصيل اللقاء الذى يجمع بين بيراميدز والنادى الأهلى على استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبى الإماراتية.

وأكد محمد فاروق مسئول التحكيم باتحاد الكرة خلال الاجتماع الفني للمباراة، على أنه فى حال انتهاء الشوطين بنتيجة التعادل، سيتم اللجوء مباشرة إلى وقت إضافي على شوطين مدة كل شوط ١٥ دقيقة وفي حال انتهاء الوقت الإضافي بالتعادل سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح.

ويلتقى بيراميدز وصيف الدورى المصرى مع الأهلى بطل كأس مصر فى السابعة والنصف من مساء الجمعة على استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبى، في إطار لقاء السوبر المصرى.

وعقد اليوم، بملعب محمد بن زايد بأبوظبي، الاجتماع الفني الخاص بمباراة بيراميدز والأهلي في السوبر المصري، والذي يقام بالعاصمة الإماراتية.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني، على أن يرتدي نادي بيراميدز اللون الكحلى الكامل ويرتدى حارس المرمى الأخضر كاملا، فيما يظهر الأهلى بالأحمر والأبيض وحارسه البرتقالى الكامل.

وتم التأكيد على وصول الفريقين إلى ملعب المباراة قبل انطلاق اللقاء بساعة ونصف مع ضرورة تسليم التشكيلات لمراقب اللقاء بمجرد الوصول للملعب مباشرة.