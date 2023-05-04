شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. جلسة مطولة لأوسوريو مع اللاعبين ورفع المعدل البدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الخميس، والمقامة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وشهدت الجلسة شرح المدير الفني للاعبين مجموعة من المهام والخطط والجمل الفنية لتنفيذها خلال المران استعدادا للمباريات المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك إلى مواجهة نظيره بروكسي، يوم الثلاثاء المقبل على ملعب ستاد القاهرة، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وركز الجهاز الفني للزمالك على رفع المعدل البدني للاعبين خلال التدريبات الجماعية للأبيض، كما خاض لاعبو الزمالك مجموعة من التدريبات البدنية القوية مقسمة إلى ثلاث مراحل، حيث يسعى المدير الفني إلى تحسين الشكل البدني للفريق خلال الفترة المقبلة.