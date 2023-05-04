شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى بزيه التقليدى وبيراميدز بالكحلى فى السوبر المصرى بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد اليوم الأربعاء، بملعب محمد بن زايد بأبوظبى، الاجتماع الفنى الخاص بمباراة بيراميدز والأهلى فى السوبر المصري، والذى يقام بالعاصمة الإماراتية.

ويلتقى بيراميدز وصيف الدورى المصرى مع الأهلى بطل كأس مصر فى السابعة والنصف من مساء الجمعة على استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبى، فى إطار لقاء السوبر المصرى.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفنى على أن يرتدى نادى بيراميدز اللون الكحلى الكامل، ويرتدى حارس المرمى الأخضر كاملا، فيما يظهر الأهلى بالأحمر والأبيض وحارسه بالبرتقالى الكامل.

وتم التأكيد على وصول الفريقين إلى ملعب المباراة قبل انطلاق اللقاء بساعة ونصف مع ضرورة تسليم التشكيلات لمراقب اللقاء بمجرد الوصول للملعب مباشرة.