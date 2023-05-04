شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى وبيراميدز .. بيع 29 ألف تذكرة لمباراة السوبر المصرى فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت اللجنة المنظمة لمباراة السوبر المصرى والذى يجمع بين بيراميدز والنادى الأهلى على استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبى الإماراتية، عن عدد التذاكر المباعة حتى الآن لحضور اللقاء للجماهير.

ويلتقى بيراميدز وصيف الدوري المصري مع الأهلي بطل كأس مصر في السابعة والنصف من مساء الجمعة على استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي، في إطار لقاء السوبر المصرىي.

وأكد مسئولو مجلس أبوظبي الرياضى عن أنه حتى الآن وصل عدد التذاكر المباعة إلى ٢٩ ألف تذكرة، بينما السعة الرسمية لملعب محمد بن زايد تصل إلى ٣٢ ألف مشاهد.

وخلال الاجتماع الفنى، أكد مسئولو مجلس أبوظبى عن أن عمليات بيع التذاكر متواصلة ومستمرة خلال الساعات الجارية بكثافة مع توقعات بأن يتم بيع كامل السعة الرسمية للاستاد قبل انطلاق المباراة.