شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات خاصة لفتوح والسيسى فى مران الزمالك استعدادا لكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع الثنائي أحمد فتوح وعمرو السيسي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمجموعة من التدريبات الفردية على هامش التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الخميس، والمقامة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وخاض الثنائي فقرة فردية خاصة على هامش مران اليوم، ضمن البرنامج التأهيلي الموضوع لهما من الجهاز الفني للفريق، استعدادا للمباريات المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بروكسي، يوم الثلاثاء المقبل على ملعب ستاد القاهرة، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

فى الوقت نفسه منح الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مجموعة من التعليمات الفنية على هامش التدريبات الجماعية للفريق اليوم للاعبين، وحرص على عقد العديد من الجلسات الفردية مع لاعبي الفريق خلال مران الخميس، من أجل تعديل بعض الأوضاع الخططية بجانب شرح أكثر من جملة فنية جديدة.