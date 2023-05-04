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خبرة الشناوى وعرضيات معلول وثقة عبد المنعم.. أوراق الأهلى الرابحة فى السوبر

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القاهرة - سامية سيد - يعول فريق الأهلي على عدد كبير من اللاعبين لصناعة الفارق فى مباراة السوبر غدا الجمعة، والتى يواجه خلالها فريق بيراميدز، من أجل حصد اللقب ومواصلة التتويج بالبطولات، لاسيما بعد حصد لقب كأس مصر والتتويج بالسوبر فى نسخته الماضية وقطع شوطا كبيرا نحو استعادة درع الدورى بخلاف الوصول إلى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.

ومن أهم الأوراق التي يراهن عليها مارسيل كولر في موقعة السوبر المصري لصناعة الفارق هي:

 

محمد الشناوى

يملك محمد الشناوي من الخبرات الكافية ما يؤهله لقيادة فريقه نحو الاحتفاظ بلقب السوبر المصري، لاسيما بعد عودته للتألق في الآونة الأخيرة بعد مرحلة من اهتزاز المستوى الفني.

 

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علي معلول

يبقى علي معلول من أهم الحلول وأحد التروس المهمة في تشكيلة الأهلي لأنه ماكينة أهداف قادر على لعب الكرات الثابتة وإرسال الكرات العرضية لزملائه، وأكثر المساهمين في أهداف الفريق الأحمر.

 

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مروان عطية

مروان عطية أصبح رمانة ميزان الأهلي وقلبه النابض في الوقت الحالي، بفضل المستوى الثابت الذي يقدمه سواء في الشق الدفاعي أو بناء الهجمة وتمريراته المتقنة.

 

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حمدي فتحي

يظل حمدي فتحي أحد أهم الأوراق الرابحة في الأهلي لأنه متعدد الخصائص في التشكيلة الحمراء من حيث اللعب في وسط الملعب ويكون حائط الصد الأولى لمواجهة هجوم المنافس أو التكملة الهجومية وامتيازه في اقتناص أنصاف الفرص لتسجيل أهداف.

 

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محمد عبد المنعم

نال محمد عبد المنعم ثقة كبيرة من الجهاز الفني وجماهير الأهلي بفضل مستوياته الثابتة ودوره الدفاعي واتزانه في ضبط الخط الخلفي لفريقه، بخلاف دوره الهجومي في التعامل مع الكرات الثابتة والتي صنعت الفارق في أكثر من مرة آخرها مباراة الرجاء المغربي.

 

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محمود كهربا

يواصل محمود كهربا تألقه مع الأهلي منذ انتهاء إيقافه، وبات هداف الأهلي في بطولة إفريقيا وأحد العناصر المهمة في الخط الهجومي للأهلي ويواصل هوايته في تسجيل الأهداف.

 

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حسين الشحات

يقدم حسين الشحات واحد من أفضل مواسمه مع الأهلي منذ موسمه الذي توهج فيه تحت قيادة السويسري رينيه فايلر، ومن بعده التوهج في الموسم الحالي مع مواطنه مارسيل كولر، حيث بات من أهم اللاعبين في تشكيلة الأهلي.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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