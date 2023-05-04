السوبر المصري.. اللجنة المنظة تُعلن ممنوعات مباراة الأهلي و بيراميدز

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت اللجنة المنظمة لمباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي وبيراميدز والمقرر لها الجمعة على ملعب محمد بن زايد، عن قائمة الممنوعات التي تم إعلانها للجماهير التي ستحضر المباراة.

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ووضعت اللجنة المنظمة لمباراة السوبر عدد من الممنوعات على الجماهير التي ستحضر المباراة، وهي :

الالعاب النارية ومؤشرات الليزر

الأسلحة

الحيوانات

الأبواق التي تسبب ضجيج مرتفع

المواد التي تعرض السلامة للخطر

المظلات وعصي السيلفي وعربات الأطفال

شاحن الهواتف

العطور ومستحضرات التجميل

إحضار أو ارتداء مواد ترويجية أو إعلانات

لفرق غير مشاركة

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

ومن المقرر إنطلاق مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس السوبر المصري، مساء غدٍ الجمعة الموافق 5 مايو.

وتنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.

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