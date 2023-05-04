الأهلي بالأحمر وبيراميدز بالأزرق في مباراة كأس السوبر المصري

ياسر رشاد - القاهرة - عقد اليوم الخميس الاجتماع الفني الخاص ببطولة كأس السوبر المصري ومباراة الأهلي وبيراميدز، باستاد محمد بن زايد، بحضور مندوبي الفريقين ومسؤولي مجلس أبوظبي الرياضي.

وجاء الاجتماع للتأكيد على كافة الإجراءات التنظيمية الخاصة بالمباراة، وموعد وصول الفريقين لأرض الملعب والمغادرة بعد المباراة ومراسم التتويج.

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وحضر الاجتماع من الأهلي الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبدالعزيز، إداري الفريق، والعميد علاء صلاح، المنسق الأمني.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي

المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، وفيما يرتدي حارس المرمى الزي البرتقالي بالكامل، ويرتدي فريق بيراميدز الزي الأزرق بالكامل وحارس المرمى الزي الأخضر كاملًا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بيراميدز في بطولة السوبر المصري والمحدد لها السابعة والنصف مساء غدٍ الجمعة على استاد محمد بن زايد في أبوظبي.

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