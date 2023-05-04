شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحسم اليوم مصير مشاركة ياسر إبراهيم فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم، اليوم الخميس، الجهاز الفنى للأهلى بقيادة مارسيل كولر موقف ياسر إبراهيم من المشاركة فى التدريبات الجماعية لفريقه ضد بيراميدز، فى مباراة السوبر المصرى، التى تجمعهما غدا الجمعة على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبى الإماراتية.

ولم يشارك ياسر إبراهيم فى التدريبات الجماعية لفريقه منذ مباراة الرجاء المغربى، بعدما تعرض لجزع فى القدم خلال مشاركته فى المباراة وخرج مصابا قبل انتهاء اللقاء ويواصل أداء برنامج تأهيلى فى تدريبات فريقه بدون المشاركة فى المران الجماعى.

ويحدد الفحص الطبى الذى سيخضع له ياسر إبراهيم موقف اللاعب النهائى من المشاركة أو استبعاده من القائمة التى ستخوض المباراة، وإن كانت المؤشرات تشير إلى أن فرص لحاقه بالمباراة ستكون صعبة.

واختتم مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى، فقرات المران الجماعى، الذى أقيم مساء أمس بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين.

وقاد كولر اللاعبين في ثلاثة فرق، خلال التقسيمة التي شهدت تنافسًا قويًّا بين جميع اللاعبين، استعدادًا لمواجهة فريق بيراميدز.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بيراميدز في بطولة كأس السوبر المصري، والمحدد لها مساء غد الجمعة على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي.