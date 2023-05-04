ميار شريف تستعد للمشاركة فى بطولة إيطاليا المفتوحة للماسترز

القاهرة - سامية سيد - تستعد ميار شريف، لاعبة المنتخب الوطنى للتنس، للمشاركة فى بطولة إيطاليا المفتوحة للماسترز ذات الـ1000 نقطة المقرر لها فى روما فى الفترة من 9 مايو الجارى حتى 20 من الشهر نفسه.

ورغم خسارتها من البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الثانية عالمياً لبطولة مدريد المفتوحة للتنس للماسترز، فى دور الربع النهائى، إلا أن ميار شريف البالغة من العمر 27 عامًا تنتظر قفزة تاريخية فى التصنيف العالمى الصادر عن الاتحاد الدولى للتنس، إذ من المنتظر أن تحل فى المرتبة 41، ما يمثل أعلى مركز فى تاريخ سيدات التنس المصرية.

وواصلت ميار شريف كتابة التاريخ فى لعبة التنس على المستوى المصرى، بعدما تأهلت إلى دور ربع النهائى، إثر الفوز بثلاث مجموعات نظيفة على البلجيكية إيلسى ميرتنز.

وتقدمت ميار شريف (6-2) على المصنفة الثانية البيلاروسية أرينا سابالينكا، لتحصد المجموعة الأولى لكنها لم تتمكن في الصمود بالمجموعتين الثانية والثالثة، إذ خسرت (6-2) و(6-1).