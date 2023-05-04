كولر "يذاكر" بيراميدز من بوابة نهائى الكأس قبل موقعة السوبر

ويأمل كولر فى استكشاف بيراميدز جيداً من خلال هذه المباريات خاصة أن الفريق السماوي يعاني من تفاوت في المستوى، محلياً وأفريقياً ويرغب المدير الفني في الوصول إلى أدق تشخيص واستكشاف للمنافس قبل لقاء الغد الحاسم.

وحرص كولر على عقد أكثر من جلسة مع لاعبي الفريق على مدار الأيام الماضية وبعد الوصول للإمارات عصر الثلاثاء، في أكثر من محاضرة بالفندق وبملعب التدريب، وتحدث معهم على ضرورة التركيز في لقاء الغد، وعدم الانشغال بالأجواء التى أحاطت بمباراة السوبر والطرف الثاني الذي سيواجه الأهلي، وشدد لهم على ضرورة التركيز في المباراة والإجتهاد منذ بدايتها من أجل حسم اللقب.

وقام كولر بتدريب لاعبيه على ضربات الجزاء على مدار اليومين الماضيين تحسباً للجوء إليها في مباراة الغد المرتقبة، ويعمل المدير الفني جاهداً في التوقيت الحالي على تأهيل لاعبي الأهلي معنوياً وفنياً وبدنياً لمواجهة بيراميدز الحاسمة.