شكرا لقرائتكم خبر عن رجب مارو يعتلى قائمة هدافى مجموعة الصعيد قبل مواجهات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتلى رجب مارو مهاجم نادى لافيينا صدارة ترتيب هدافى مجموعة الصعيد فى دورى القسم الثانى بـ13 هدفا بعد مرور 23 جولة من المسابقة حتى الآن، ويأتى حسام إيفونا لاعب الجونة فى الوصافة برصيد 10 أهداف.

وجاءت قائمة هدافى مجموعة الصعيد كالتالى..

رجب مارو 13 هدفا "لافيينا"

حسام إيفونا 10 أهداف "الجونة"

مصطفى صدفة 9 أهداف "بترول أسيوط"

هشام نيمار 8 أهداف "لافيينا"

يوسف مظهر 7 أهداف "المقاصة"

ويستضيف فريق الجونة صاحب المركز الثانى برصيد 50 نقطة، فريق بترول أسيوط صاحب المركز الثالث برصيد 47 نقطة، فى قمة مباريات هذا الأسبوع، حيث يسعى أحمد مصطفى بيبو المدير الفنى لفريق الجونة لاستغلال عامل الأرض فى انتزاع فوز بـ6 نقاط لمواصلة الضغط على المتصدر لافيينا وإبعاد البترول عن المنافسة مؤقتا، فى الوقت الذى يأمل البترول فى العودة بالنقاط الثلاثة والتساوى مع الجونة وانتظار هدية من ملوى بإسقاط لافيينا.

ويحل فريق لافيينا متصدر ترتيب مجموعة الصعيد برصيد 50 نقطة، ضيفا ثقيلا على فريق ملوى صاحب المركز الرابع عشر برصيد 18 نقطة، فى مباراة سهلة نسبيا للمتصدر الذى يطمع فى العودة بالنقاط الثلاثة وانتظار نتيجة الجونة مع بترول أسيوط التى ستصب فى مصلحته فى كل الأحوال، فى الوقت الذى يمنى ملوى النفس بتحقيق نتيجة إيجابية.

ويستقبل فريق النصر للتعدين صاحب المركز الرابع برصيد 43 نقطة، فريق مصر المقاصة الخامس برصيد 41 نقطة، فى مباراة تساوى 6 نقاط تحت شعار تبادل الكراسى يأمل المقاصة فى العودة بالنقاط الثلاثة وخطف المركز الرابع، فيما يأمل النصر للتعدين فى تحقيق الفوز وتوسيع الفارق مع المقاصة لـ5 نقاط.

وفى نفس التوقيت يواجه فريق شبان قنا مع ديروط، مركز شباب طامية مع كيما أسوان، بينما يلتقى المجد السكندرى مع بايونيرز فى نفس التوقيت فى مجموعة بحرى والإسكندرية.

وتختتم مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مجموعة الصعيد يوم الجمعة بين الفيوم والألومنيوم.