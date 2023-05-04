شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى وبيراميدز فى بطولة السوبر المصرى فى الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الخميس (بتوقيت القاهرة) بملعب محمد بن زايد فى أبو ظبى بالإمارات.

ويحضر الاجتماع الفنى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلى، المدير الإدارى، وماهر عبد العزيز، إدارى الفريق، والعميد علاء صلاح، المنسق الأمنى.

ويتم خلال الاجتماع استعراض كل التفاصيل الإدارية والتنظيمية للقاء السوبر.

ويستعد الأهلى لمواجهة فريق بيراميدز فى بطولة كأس السوبر المصرى والمحدد لها مساء غدٍ الجمعة على ملعب محمد بن زايد فى أبو ظبى.

فيما يحسم، اليوم الخميس، الجهاز الفنى للأهلى بقيادة مارسيل كولر موقف ياسر إبراهيم من المشاركة فى التدريبات الجماعية لفريقه ضد بيراميدز، فى مباراة السوبر المصرى، التى تجمعهما غدا الجمعة على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبى الإماراتية.

ولم يشارك ياسر إبراهيم فى التدريبات الجماعية لفريقه منذ مباراة الرجاء المغربى، بعدما تعرض لجزع فى القدم خلال مشاركته فى المباراة وخرج مصابا قبل انتهاء اللقاء ويواصل أداء برنامج تأهيلى فى تدريبات فريقه بدون المشاركة فى المران الجماعى.

ويحدد الفحص الطبى الذى سيخضع له ياسر إبراهيم موقف اللاعب النهائى من المشاركة أو استبعاده من القائمة التى ستخوض المباراة، وإن كانت المؤشرات تشير إلى أن فرص لحاقه بالمباراة ستكون صعبة.

واختتم مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى، فقرات المران الجماعى، الذى أقيم مساء أمس بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين.

وقاد كولر اللاعبين في ثلاثة فرق، خلال التقسيمة التي شهدت تنافسًا قويًّا بين جميع اللاعبين، استعدادًا لمواجهة فريق بيراميدز.