الزمالك يمنح أوسوريو حرية تحديد مصير أجانب الفريق

القاهرة - سامية سيد - منح مسئولو نادى الزمالك الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للفريق الأبيض، حرية حسم مصير اللاعبين الأجانب فى الفترة المقبلة، وعلى رأسهم البنينى سامسون أكينيولا والسنغالى إبراهيم نداى بعد عدم ظهورهم بالشكل المطلوب فى القلعة البيضاء.

وتتكون فكرة لدى أوسوريو بعدم قناعته بـ سامسون بعد عدم تقديمه المستوى المميز فى تدريبات الفريق الأبيض، وتراجع مستواه الفنى والبدنى، بينما يضع الكولومبى نداى تحت الاختبار قبل اتخاذ القرار النهائى بشأن موقفه مع الفريق الأبيض.

كما يضع مسئولو نادى الزمالك 3 لاعبين على طاولة الجهاز الفنى بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو للعودة إلى الفريق الأبيض، فى الموسم الجديد، حيث تتجه النية داخل القلعة البيضاء لإنهاء إعاراتهم بعد المستوى الجديد واللافت للنظر الذى ظهروا عليه مع أنديتهم.

يأتى على رأس المرشحين للعودة إلى الفريق الأبيض محمود علاء المعار للاتحاد السكندرى بعد ظهوره بمستوى جيد مع سيد البلد كما يرحب مسئولو نادى الزمالك بعودة يوسف أوباما وذلك بعد تألقه بشكل رائع فى الدورى السعودى، حيث هناك استقرار على رفض خطوة تجديد إعارة اللاعب سواء لفريق الحزم أو أى فريق آخر والتحرك من أجل عودته فى الموسم الجديد ونفس الأمر لحمدى علاء المعار إلى صفوف فريق البنك الأهلى.