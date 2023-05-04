شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إماراتية: الأهلى يتفوق على بيراميدز فى القيمة التسويقية قبل السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير صحفية عن تفوق النادى الأهلى على منافسه بيراميدز قبل مباراتهما المرتقبة غدا الجمعة على لقب كأس السوبر المصرى فى القيمة التسويقية.

يستعد الأهلى لمواجهة بيراميدز المقرر لها الثامنة والنصف مساء غد الجمعة باستاد "محمد بن زايد" فى العاصمة أبو ظبي على لقب كأس السوبر المحلى، ويشارك بيراميدز بصفته وصيف بطولة الدوري وكأس مصر بعد اعتذار نادى الزمالك بطل الدوري الموسم الماضى، فيما تأهل الأهلي كبطل لبطولة كأس مصر عن الموسم نفسه. وقالت صحيفة "البيان" الإماراتية نقلا عن موقع "ترانسفير ماركت" العالمي المتخصص في أرقام وإحصائيات اللاعبين والفرق، إن القيمة التسويقية لطرفي السوبر المصري بأبو ظبي تبلغ 48 مليون يورو، حيث يتفوق الأهلي بـ29.55 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة السوقية لبيراميدز 18.43 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن المالي أليو ديانج لاعب الأهلي يتصدر قائمة أعلى لاعبي الفريقين في القيمة السوقية بـ4 ملايين يورو، ويليه على مستوى الأهلي كل من محمد الشناوي حارس مرمى الفريق بـ 2.5 مليون يورو، ثم محمد عبد المنعم بـ 2 مليون يورو، ثم محمد مجدي "أفشه"، ومحمد شريف بـ 1.8 مليون يورو، ويليهم بيرسي تاو، وحمدي فتحي، وأحمد قندوسي بـ 1.5 مليون يورو لكل لاعب.

وأضافت الصحيفة إلى أن رمضان صبحي يتصدر قائمة أعلى لاعبي بيراميدز في القيمة السوقية بـ 3 ملايين يورو، ويليه مصطفى فتحي بـ 1.8 مليون يورو، ثم وليد الكرتي بـ 1.5 مليون يورو، وإبراهيم عادل بـ 1.2 مليون يورو، مقابل مليون يورو لكل من إبراهيم بلاتي، ومحمد حمدي.

وأقيمت بطولة السوبر المصري من قبل 19 مرة ويمتلك الأهلي 12 لقباً، فيما يمتلك الزمالك 4 ألقاب، ولقب لكل من المقاولون وحرس الحدود وطلائع الجيش.