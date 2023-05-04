شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يرصد مكافآت خاصة للاعبيه لتحفيزهم على البقاء فى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت إدارة نادى الداخلية على رصد مكافآت خاصة للاعبين من أجل تحفيزهم على تحقيق الفوز فى المباريات المتبقية من عمر الدورى، للمنافسة على الهروب من منطقة الهبوط إلى دورى الدرجة الثانية، ودخول المنطقة الدافئة فى جدول الدورى.

ويحتل فريق الداخلية المركز الـ15 فى جدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 26 نقطة.

وتعادل فريق إنبى مع نظيره الداخلية بهدف لمثله فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء الماضى على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدورى المصرى الممتاز، افتتح التسجيل للفريق البترولى أحمد العجوز فى الدقيقة 26 بينما تعادل كمال أبو الفتوح للداخلية فى الدقيقة 84.

وبدأ إنبى المباراة بالتشكيل التالى: رضا السيد فى حراسة المرمى، الدفاع: علي فوزي، محمد حامد، مروان داوود، أحمد كالوشا، خط الوسط: محمد حمدي، أحمد صبيحة، أحمد العجوز، الهجوم: كريم الطيب، رفيق كابو، مودي ناصر.

ودخل الداخلية المباراة بالتشكيل التالى: حراسة المرمى: عماد السيد، خط الدفاع: كريم يحيى - محمد نجيب - كمال أبو الفتوح - أحمد عبد النبي، خط الوسط: أحمد عبد الرسول - الآن كيمبادي - كليتشي شيميزى - سمير فكري، خط الهجوم: وليد مصطفى - علي الزاهدي.

بهذه النتيجة يحتل فريق إنبى المركز العاشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة جمعها من 26 مباراة فاز في 9 مواجهات وتعادل فى 6 لقاءات بينما خسر 11 مباراة، وسجل لاعبوه 27 هدفاً بينما استقبلت شباك الفريق البترولى 29 هدفا.

ووصل رصيد الداخلية عند النقطة 26 فى المركز الخامس عشر فى ترتيب جدول الدورى من 27 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز فى 5 مباريات وتعادل فى 11 مواجهات وخسر 11 لقاء، سجل لاعبو الداخلية 23 هدفا واستقبلت شباكهم 32.