مواعيد مباريات الدورى المصرى اليوم الخميس 4-5-2023

القاهرة - سامية سيد - تُستكمل، اليوم الخميس، مباريات الجولة السابعة والعشرين من الدورى المصرى بإقامة ثلاث مباريات مثيرة بين المقاولون العرب والبنك الأهلى، حرس الحدود مع طلائع الجيش في السابعة مساء، فاركو مع فيوتشر في التاسعة والنصف مساء.

موعد مباراة المقاولون العرب والنبك الأهلى

يواجه فريق المقاولون العرب نظيره البنك الأهلى، فى السابعة مساء اليوم الخميس، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

يحتل فريق البنك الأهلى المركز السادس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 24 نقطة حيث تمكن من الفوز فى 5 مباريات والتعادل في 9 مباريات و الهزيمة في 12 مباراة.

بينما يحتل المقاولون العرب المركز السادس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 36 نقطة بعدما خاض 26 مباراة، حيث فاز المقاولون العرب في 8 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 24 هدفاً آخر.

موعد مباراة حرس الحدود وطلائع الجيش

يلتقى فريق حرس الحدود أمام طلائع الجيش، في السابعة مساء اليوم الخميس، والمقرر اقامتها على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري هذا الموسم.

يحتل فريق حرس الحدود المركز الأخير في جدول ترتيب الدورى المصري الممتاز، برصيد 16 نقطة من 24 مباراة خاضها، حيث فاز في ثلاثة مواجهات وتعادل 7 مرات، وتلقى الهزيمة في 14 مباراة، وسجل لاعبوه 12 هدفا فيما استقبلت شباكهم 30 هدفًا.

بينما يحتل الطلائع المركز السابع عشر فى جدول الدوري حالياً برصيد 21 نقطة، بعدما لعب 24 مباراة حقق الفوز في أربعة لقاءات وتعادل فى 9 مباريات وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 33.

موعد مباراة فاركو وفيوتشر

يصطدم فريق فاركو بمواجهة نظيره فيوتشر في التاسعة والنصف، مساء اليوم الخميس، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري هذا الموسم.

يحتل فاركو المركز الثامن فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 35 نقطة بعدما لعب 26 مباراة حقق الفوز فى 8 مباريات وتعادل فى 11 مواجهة وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه 24 هدفا.

بينما يحتل فيوتشر المركز الثاني فى جدول مسابقة الدوري برصيد 49 نقطة، وذلك بعدما خاض 25 مباراة، فاز في 13 لقاء وتعادل فى 10 مباريات وخسر مباراتين، وسجل لاعبو فيوتشر 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 15هدفا.