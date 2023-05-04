شكرا لقرائتكم خبر عن الصيد أمام دجلة فى فاصلة تحديد برونزية كأس مصر للكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الصيد نظيره وادى دجلة فى تمام الرابعة عصر اليوم الخميس، فى المباراة الفاصلة لتحديد برونزية كأس مصر للموسم المحلى 2022 / 2023.

وشهد بلاى أوف النهائى فوز الصيد فى اللقاء الأول 3 / 2 ثم فوز دجلة فى المباراة الثانية 3 / 0 حتى تم اللجوء لمباراة فاصلة.

وفار فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره الأهلى بنتيجة 3 / 1 فى إطار ثان مواجهات بلاى أوف نهائى كأس مصر على صالة الشباب والرياضة بأكتوبر "زويل" أول أمس ليتوج باللقب.

وشهد اللقاء الأول فوز الزمالك بنتيجة 3 /1 يوم الاثنين على نفس الصالة، ويمنح نظام البلاى أوف الفريق الفائز بمباراتين اللقب، وفى حال التعادل يتم اللجوء لمباراة فاصلة.

وتأهل الأهلى إلى النهائى بالفوز على وادى دجلة فى نصف النهائى والزمالك بالفوز على الصيد، حيث يتنافس دجلة والصيد على المركزين الثالث و الرابع.

وقد تأهل فريق سيدات الكرة الطائرة بالزمالك إلى الدور نصف النهائى عقب الفوز على نظيره سبورتنج فى دور الثمانية، بينما تأهل الأهلى عقب الفوز على هليوبوليس، وتأهل الصيد عقب الفوز على سموحة، بينما تأهل وادى دجلة عقب تحقيق الفوز على الشمس.

وتوج فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى مؤخرا بلقب الدورى الممتاز بالفوز على الزمالك بنتيجة 3 / 1 فى إطار فاصلة تحديد بطل الدورى للموسم المحلى 2022/2023.

أقيمت هذه الفاصلة فى ظل فوز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 3 / 2 فى ثان جولات الدور النهائى من البلاى أوف لدورى سيدات الكرة الطائرة للموسم الرياضى 2022 / 2023 بعد فوز الزمالك فى المواجهة الأولى.