شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وبيراميدز فى السوبر المحلى والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى فريق الأهلى تدريباته اليوم الخميس فى مدينة أبو ظبى الإماراتية استعدادا لخوض مباراة السوبر المصرى ضد بيراميدز مساء غد الجمعة على استاد محمد بن زايد، فى إطار التحضير لهذه المواجهة التى تعد بطولة خاصة والفوز فيها مهم قبل خوض مباراتى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا ضد الترجي التونسي.

يشارك بيراميدز بصفته وصيف بطولة الدوري وكأس مصر بعد اعتذار نادى الزمالك بطل الدوري الموسم الماضى، فيما تأهل الأهلي كبطل لبطولة كأس مصر عن الموسم نفسه.

وأقيمت بطولة السوبر المصري من قبل 19 مرة، ويمتلك الأهلي 12 لقباً، فيما يمتلك الزمالك 4 ألقاب، ولقب لكل من المقاولون وحرس الحدود وطلائع الجيش.

ويحمل الأهلى لقب النسخة الأخيرة من كأس السوبر المحلى بالفوز على الزمالك فى النسخة الماضية بثنائية نظيفة حملت توقيع سافيو وكريم فؤاد. موعد مباراة الاهلى وبيراميدز بالسوبر المحلىيستعد الأهلى لمواجهة بيراميدز المقرر لها السابعة والنصف مساء غد الجمعة باستاد "محمد بن زايد" فى العاصمة أبو ظبي على لقب كأس السوبر المحلى. موعد مباراة الاهلى وبيراميدز بالسوبر المحلىيستعد الأهلى لمواجهة بيراميدز المقرر لها السابعة والنصف مساء غد الجمعة باستاد "محمد بن زايد" فى العاصمة أبو ظبي على لقب كأس السوبر المحلى.