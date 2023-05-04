الليلة.. مانشستر يونايتد يواجه برايتون في الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلًا على برايتون في المباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما مساء اليوم على ملعب فالمر في إطار منافسات الأسبوع 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يدخل اليونايتد مواجهة اليوم تحت قيادة المدير الفني إريك تين هاج منتشيًا بالفوز الذي حققه على فريق أستون فيلا، حيث يأمل المارد الأحمر في استكمال سلسلة انتصاراته والحفاظ على موقعه في جدول الدوري.

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جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 4 مايو 2023 والقنوات الناقلة

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة، حصدها من 19 فوز و6 تعادلات، بينما تعرض للهزيمة في 7 مواجهات.

بينما يدخل فريق برايتون المباراة بروح معنوية عالية بعد الفوز على وولفرهامبتون في الجولة السابقة، ويأمل الفريق في الخروج

من مواجهة اليوم بنتيجة إيجابية.

ويحتل برايتون المركز الثامن في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 52 نقطة، حيث حقق الفوز في 15 مباراة وتعادل في 7 مواجهات، بينما تعرض للهزيمة في 9 مباريات حتى الآن.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون والقناة الناقلة:

وستنطلق المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 11 مساءً بتوقيت أبو ظبي، وستذاع المواجهة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium الحاصلة على حقوق بث البريميرليج.

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