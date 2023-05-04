تشكيل نابولي المتوقع أمام أودينيزي في ليلة التتويج المرتقبة

ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق نابولي بقيادة مدربه لوتشانو سباليتي، ضيفًا ثقيلًا مساء اليوم الخميس، على نظيره أدوينيزي على ملعب الفريولي، ضمن ختام مواجهات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

ويبحث فريق نابولي الإيطالي، عن التتويج بلقب الدوري للمرة الثالثة في تاريخهن حيث يحتاج الفريق لنقطة وحيدة من مباراة اليوم لحسم الكالتشيو.

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أوسيمين يقود تشكيل نابولي المتوقع أمام أودينيزي

في حراسة المرمى: أليكس ميريت.

في خط الدفاع: ماتياس لورنزو ، أمير رحماني، مين جاي، أوليفيرا.

في خط الوسط: اندريه أنجويسا، ستانيسلاف لوبوتكا، بيوتر زيلينسكي.

في خط الهجوم: هيرفنج لوزانو، كفاراتسخيليا ، فيكتور أوسيمين.

موعد مباراة نابولي وأودينيزي والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة نابولي وأودينيزي مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة إلى ربع بتوقيت القاهرة، وسوف تكون مذاعة عبر القنوات التالية : " AD SPORTS Premium 1 ، Starz Play App ، beIN Sports 2 FR ".

أودينيزي بوابة نابولي للنجمة الثالة الليلة

يحتاج فريق نابولي تحت قيادة مدربه لوتشانو سباليتي للفوز أو التعادل مع مضيفه أودينيزي مساء اليوم الخميس، للتتويج رسميًا بلقب الاسكوديتو الثالث في تاريخه بعد لقبي 1987 و1990.

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