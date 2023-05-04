أيمن الرمادي: أسوان استحق الفوز على المصري

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أيمن الرمادي المدير الفني لفريق أسوان أن فريقه استحق الفوز على فريق المصري في المباراة التي أقيمت بينهما في بطولة الدوري الممتاز.

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وقال أيمن الرمادي المدير الفني لفريق أسوان عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق: "فريق أسوان عانى من الغيابات

أمام المصري وعلى رأسها "ديلسون كاموني" وغيره من لاعبي الفريق".

وتابع: "سعيد بآداء لاعبي أسوان أمام المصري وحققنا المطلوب من المباراة بعد غياب الانتصارات عن الفريق في الفترة الماضية".

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