طارق يحيى: قرار انسحاب الزمالك نتيجة ظلم يتعرض له النادي منذ سنوات

ياسر رشاد - القاهرة - أيد طارق يحيى، نجم نادي الزمالك والكرة المصرية الأسبق، قرار مجلس إدارة القلعة البيضاء، بالاعتذار عن عدم المشاركة في لقاء الأهلي بكأس السوبر المصري.

وقال يحيى في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا، المذاع عبر فضائية المحور: " قرار انسحاب الزمالك له شقين، إذا كنت مسؤولا عن نادي الزمالك وتشعر بما يتعرض له النادي خلال السنوات الأخيرة والجميع يعلم ما يتعرض له، فسيشعر المسؤول بالظلم والقهر".

وتابع: "الزمالك كبير وله جماهير بالملايين، وكل ما نطلبه هو العدالة، لذلك كان قرارا صائبا من مجلس الإدارة بالانسحاب من البطولة، وكلنا نؤيده لأن الكيل قد طفح".

وواصل: "ليست لدي مشكلة في إيقاف لاعب، فإمام عاشور أخطأ في غرفة خلع الملابس بمباراة ناشئين، ولم يمر أكثر من 24 ساعة حتى صدر قرار ضده".

وأتم: "قرار عقاب كهربا تأخر لشهرين، ولو كانت اللجنة اجتمعت بعد المباراة مباشرة، فكان سيسافر الزمالك لخوض المواجهة ضد الأهلي، ولكن اعتراضنا على توقيت إصدار قرار إيقاف كهربا المتأخر، وهو أمر بعيد تماما عن الحيادية".