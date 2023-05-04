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كولر يستقر على رحيل ثلاثي الأهلي

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ياسر رشاد - القاهرة - بات رحيل ثلاثي فريق الأهلي أيمن أشرف، وبرونو سافيو، وشادى حسين عن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي في حكم المؤكد بنهاية الموسم الجاري بعد خروجهم من حسابات السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر.

 

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وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" شهدت قائمة بعثة نادى الأهلى فى رحلة الإمارات لخوض مباراة السوبر أمام بيراميدز والمقرر لها الجمعة المقبل،

استبعاد أكثر من لاعب لأسباب فنية".

وتابع:" استبعاد الثلاثى أيمن أشرف، وبرونو سافيو، وشادى حسين من مباراة السوبر  يكتب كلمة النهاية للثلاثى مع القلعة الحمراء فى الموسم المقبل ليتأكد رحيلهم بنهاية الموسم الجاري عن القلعة الحمراء ".

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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