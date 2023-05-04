ميدو يتغنى بموسيماني بعد إعادة أهلي جدة لدوري المحترفين السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد أحمد حسام ميدو، نجم الكرة المصرية السابق، بالمدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بعدما حقق إنجاز كبير لنادي أهلي جدة السعودي والصعود به إلى الدوري السعودي للمحترفين.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامجه (الريمونتادا) على قناة المحور، أن نادي أهلي جدة وصل لمكانة عالية بفضل وجود نظام داخل النادي على جميع عناصر اللعبة.

وتابع: "موسيماني صاحب شخصية قوية ومدرب صاحب هوية وله طريقة خاصة في لعبه"، وأتم: "مبروك لنادي أهلي جدة على الصعود ومبروك لجماهير النادي ومبروك لموسيماني".

وحقق الأهلي الفوز على هجر بهدفين لهدف في المباراة المثيرة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء على ملعب نادي هجر ضمن منافسات الجولة 30 من دوري يلو الدرجة الأولى لكرة القدم.

ونجح الأهلي في حجز أول بطاقات الصعود إلى دوري المحترفين السعودي للموسم المقبل، ليتمكن الراقي من العودة لمكانه الطبيعي بعد موسم واحد من الهبوط لدوري يلو الدرجة الأولى.