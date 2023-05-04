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محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على فولهام في الدوري الإنجليزي

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ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق الفوز على فولهام بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب آنفيلد ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة الممتاز لكرة القدم.

 

سجل النجم الدولي المصري محمد صلاح هدف ليفربول الوحيد في الشوط الأول من ضربة جزاء بالدقيقة 39، نجح من خلالها الريدز في الخروج متقدمًا ليقترب خطوة من النقاط الثلاثة للقاء المؤجل.

 

وفي الشوط الثاني واصل الفريقين السيطرة على الكرة وإهدار الفرص على كلا المرميين، إلا أن الليفر نجح في منع الضيوف من هز شباكه وحسم النقاط الثلاثة.

 

بدأ ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: ألكسندر أرنولد – كوناتي – فان دايك – تسيميكاس.

الوسط: جوردان هندرسون – كيرتس جونز – فابينيو

الهجوم: محمد صلاح – لويس دياز – داروين نونيز

 

بهذا الانتصار رفع فريق ليفربول رصيده إلى 59 نقطة ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب البريميرليج، بينما توقف رصيد فولهام عند 45 نقطة في المركز العاشر بالدوري.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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