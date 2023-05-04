مانشستر سيتي يضرب وست هام بثلاثية ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق مانشستر سيتي فوزاً مهماً على ضيفه وست هام بثلاثة أهداف مقابل لاشئ في المباراة التي استضافها ملعب الإتحاد ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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تعادل سلبي في الشوط الاول

سيطر فريق مانشستر سيتي على المباراة منذ بدايتها ونجح كما هو متوقع في الاستحواذ على الكرة معظم فترات الشوط، بينما إكتفى وست هام بتأمين دفاعاته والإعتماد على الهجمات المرتدة.

حاول السيتي من خلال التحركات المستمرة لبرناردو سيلفا بجانب العديد من الإختراقات للخطير ايرلينج هالاند.

وفي الدقيقة 32 أهدر رودري أخطر فرص السيتي بعدما سدد كرة قوية ارتدت من القائم، ثم كرر اللاعب الاسباني محاولاته بتسديدة أخرى في الدقيقة 38 لتنتهي أحداث الشوط بالتعادل السلبي.

السيتي يضرب وست هام بثلاثية

وفي الشوط الثاني كثف مانشستر

سيتي من ضغطه الجومي بحثاً عن حسم نقاط المباراة الثلاثة لصالحه وضمان الحفاظ على صدارة ترتيب المسابقة.

وفي الدقيقة 50 نجح ناثان أكي في ترجمة أفضلية السيتيزن بتسجيل الهدف الأول بضربة رأس قوية، قبل ان يضاعف ايرلينج هالاند تقدم فريقه بتسجيل ثاني الاهداف في الدقيقة 71 من انفراد تام بالمرمى.

بهذه النتيجة رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 79 نقطة في المركز الأول بجدول ترتيب المسابقة، بينما تجمد رصيد وست هام عند 34 نقطة في المركز 15.

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