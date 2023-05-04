السوبر المصري.. استقبال حافل لبيراميدز في أبوظبي

ياسر رشاد - القاهرة - استقبل مجلس أبوظبي الرياضي المهندس ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي، لنادي بيراميدز، وبعثة فريق الكرة بالورود في صالة كبار الزوار لدى وصولها إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، استعدادًا لخوض مباراة السوبر المصري الذي يجمعه بنظيره النادي الأهلي.

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يلتقي بيراميدز وصيف الدوري الممتاز مع الأهلي بطل كأس مصر، في السابعة من مساء الجمعة على استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي في لقاء السوبر المصري.

ووصلت البعثة برئاسة المهندس ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي، على متن طائرة خاصة، وكان في استقبال الوفد مندوبي مجلس

أبوظبي الرياضي والذين رحبوا بالبعثة والفريق، وأهدوا الرئيس التنفيذي باقة من الورود تقديرًا لتلك الزيارة، وكذلك لاعبي الفريق وجميع أعضاء البعثة وأكدوا تقديرهم الكامل للنادي.

يتوجه بيراميدز مباشرة إلى مقر إقامته بأحد فنادق العاصمة الإماراتية، على أن يخوض مساء الخميس تدريبه الوحيد في الإمارات قبل خوض لقاء الجمعة المهم.

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