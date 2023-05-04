محمد صلاح يقود ليفربول لفوز ثمين على فولهام

المنامة - ياسر ابراهيم - قاد النجم المصري محمد صلاح، فريقه ليفربول للفوز على نظيره وضيفه فولهام، بهدف دون رد مساء الأربعاء، في مباراة مؤجلة بينهما من الجولة الـ28 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل صلاح في الدقيقة الـ39، هدف الانتصار لكتيبة "الريدز" من ركلة جزاء، محرزاً هدفه رقم 18 في الموسم الحالي في الدوري، مقابل 7 تمريرات حاسمة، خلال 34 مواجهة.

وسجل محمد صلاح رقماً تاريخياً جديداً، بعد أن نجح في هز الشباك بآخر ثماني مباريات على أرضه في جميع المسابقات (9 أهداف)، وهو أكبر عدد من الأهداف يسجلها لاعب من ليفربول في ملعب "أنفيلد" منذ لويس سواريز في يناير/ كانون الثاني 2014 (8 أهداف أيضًا)، وهو ثالث لاعب في تاريخ "الريدز" يحقق هذا الرقم.

وبات صلاح يحتل المركز الثالث هذا الموسم، كأكثر اللاعبين مساهمة في تسجيل الأهداف بالدوري الإنكليزي الممتاز (تسجيل وصناعة)، برصيد 25 هدفاً، خلف نجم توتنهام هاري كين (28)، وهداف مانشستر سيتي، إيرلينغ هالاند (42)، بحسب شبكة "سكواكا".

وعزز ليفربول (تبقى له 4 مباريات في الدوري) موقعه في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز برصيد 56 نقطة، بفارق 4 نقاط خلف مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع (تبقى له 6 مباريات في الدوري)، مما يحيي آمال "الريدز" في المشاركة بدوري الأبطال الموسم القادم.

(وكالات)