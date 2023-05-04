اخبار الرياضه

أخبار نادى الزمالك اليوم الأربعاء 3 / 5 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الأربعاء 3 / 5 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها جلسة مرتقبة لتجديد عقد يوسف أسامة نبيه فى الزمالك. 

جلسة مرتقبة لتجديد عقد يوسف أسامة نبيه فى الزمالك

يترقب يوسف أسامة نبيه، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، عقد جلسة مع مسئولى النادى الأبيض لتجديد عقده، الذى ينتهى آخر الموسم، خصوصاً أنه يحق له التوقيع لأى فريق فى الوقت الحالى دون الرجوع لناديه.

 

جلسة مرتقبة لتجديد عقد يوسف أسامة نبيه فى الزمالك

مجلس أبو ظبى: إتاحة الفرصة أمام جماهير الزمالك لاسترجاع قيمة تذاكر مباراة السوبر

أصدر مجلس أبو ظبى الرياضى بيانا رسميا، منذ قليل، للتعليق على كل مستجدات مباراة السوبر المصرى والمقرر لها يوم الجمعة.

 

مجلس أبو ظبى: إتاحة الفرصة أمام جماهير الزمالك لاسترجاع قيمة تذاكر مباراة السوبر

شلبى يقترب من إنهاء برنامجه التأهيلى فى الزمالك للتعافى من إصابة الضامة

يقترب مصطفى شلبى جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك من إنهاء برنامجه التأهيلى المخصص له داخل القلعة البيضاء للشفاء من إصابة عضلة الضامة التى تعرض لها فى مباراة المقاولون العرب بالدورى المصرى الممتاز.

 

شلبى يقترب من إنهاء برنامجه التأهيلى فى الزمالك للتعافى من إصابة الضامة

 

حمادة عبد اللطيف يعتذر عن عدم الاستمرار فى اللجنة الفنية للزمالك

اعتذر حمادة عبد اللطيف نجم الزمالك الأسبق عن عدم الاستمرار فى اللجنة الفنية لنادى الزمالك لظروف خاصة، مؤكدا خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه يتمنى التوفيق للجنة الفنية فى مهام عملها خلال الفترة المقبلة، موضحاً أنه فضل عدم الاستمرار فى مهمته لظروف تخصه.

 

حمادة عبد اللطيف يعتذر عن عدم الاستمرار فى اللجنة الفنية للزمالك

 

سيدات طائرة الزمالك إجازة يومين بعد التتويج بكأس مصر استعدادا لأفريقيا

قرر أحمد فتحى، المدير الفنى لفريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك، منح اللاعبات راحة يومين فقط اليوم وغدا الخميس بعد حصد لقب كأس مصر، وذلك استعدادا لمنافسات بطولة أفريقيا المحدد لها الفترة من 13 إلى 24 مايو الجارى بتونس.

 

سيدات طائرة الزمالك إجازة يومين بعد التتويج بكأس مصر استعدادا لأفريقيا

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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