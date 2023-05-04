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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الأربعاء 3 / 5 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الأربعاء 3 / 5 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها جلسة مرتقبة لتجديد عقد يوسف أسامة نبيه فى الزمالك.
جلسة مرتقبة لتجديد عقد يوسف أسامة نبيه فى الزمالك
مجلس أبو ظبى: إتاحة الفرصة أمام جماهير الزمالك لاسترجاع قيمة تذاكر مباراة السوبر
أصدر مجلس أبو ظبى الرياضى بيانا رسميا، منذ قليل، للتعليق على كل مستجدات مباراة السوبر المصرى والمقرر لها يوم الجمعة.
شلبى يقترب من إنهاء برنامجه التأهيلى فى الزمالك للتعافى من إصابة الضامة
حمادة عبد اللطيف يعتذر عن عدم الاستمرار فى اللجنة الفنية للزمالك
اعتذر حمادة عبد اللطيف نجم الزمالك الأسبق عن عدم الاستمرار فى اللجنة الفنية لنادى الزمالك لظروف خاصة، مؤكدا خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه يتمنى التوفيق للجنة الفنية فى مهام عملها خلال الفترة المقبلة، موضحاً أنه فضل عدم الاستمرار فى مهمته لظروف تخصه.
سيدات طائرة الزمالك إجازة يومين بعد التتويج بكأس مصر استعدادا لأفريقيا
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