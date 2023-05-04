شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان يحضر مران الأهلي.. وإهداء سفير مصر بالإمارات درع وعلم النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص وليد سليمان، نائب مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، على حضور جانب من تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والتي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب الكريكت بمدينة أبو ظبي في الإمارات.

وحرص وليد سليمان على مشاهدة جانب من تدريبات الفريق ومصافحة اللاعبين والجهاز الفني بعد نهاية المران، دعمًا منه للفريق قبل مباراة السوبر المصري.

واختتم مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، فقرات المران الجماعي، الذي أقيم مساء اليوم بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين.

وقاد كولر اللاعبين في ثلاثة فرق خلال التقسيمة التي شهدت تنافسًا قويًّا بين جميع اللاعبين، استعدادًا لمواجهة فريق بيراميدز.

واختتم مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرات المران الجماعي، الذي أقيم مساء اليوم بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين.

وقاد كولر اللاعبين في ثلاثة فرق، خلال التقسيمة التي شهدت تنافسًا قويًّا بين جميع اللاعبين، استعدادًا لمواجهة فريق بيراميدز.

بينما حرص مهند مجدي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالإمارات، على إهداء السفير المصري بالإمارات، شريف عيسى، درع وعلم النادي، وذلك على هامش حضوره جانبًا من تدريبات الفريق اليوم.

ووجه مهند مجدي الشكر إلى السفير المصري بالإمارات على الجهود التي تبذلها السفارة المصرية منذ وصول البعثة إلى دولة الإمارات العربية الشقيقة.

وأكد مهند مجدي على تقدير مجلس إدارة النادي الأهلي ، للدور الكبير للسفارة المصرية بالإمارات، وتوفير كافة احتياجات بعثة الأهلي منذ وصولها أبو ظبي لخوض مباراة السوبر.

وأكد السفير المصري بالإمارات تقديره لتواجد النادي الأهلي في أبو ظبي، وإقامة السوبر المصري في دولة الإمارات الشقيقة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بيراميدز في بطولة كأس السوبر المصري، والمحدد لها مساء الجمعة المقبل على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي.