شكرا لقرائتكم خبر النصر يصطدم بالأهلي في نصف نهائي السلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقام اليوم مباراتا الدور نصف النهائي لكأس وزارة الرياضة لكرة السلة، وذلك على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف.

ويلتقي في اللقاء الأول الاتحاد والهلال عند الـ 5 مساء، إذ وصل الاتحاد لهذا الدور بفوزه على الوحدة في دور الـ16، وعلى السلام في ربع النهائي، فيما تغلب الهلال في دور الـ16 على الأنصار ثم على الخويلدية في ربع النهائي.

وعند الـ7 مساء وعلى نفس الصالة يلتقي النصر والأهلي لتحديد الطرف الثاني في النهائي، إذ وصل النصر لنصف النهائي بفوزه على الفتح في دور الـ16، ثم تغلب على أحد في ربع النهائي، فيما كسب الأهلي نظيره العدالة في دور الـ16، ثم فاز على الصفا في الدور ربع نهائي.

وسيتأهل الفائزان في نصف النهائي إلى المباراة النهائية التي ستقام غدا الجمعة عند الـ7 مساء على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف.