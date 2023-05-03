رونالدو الأعلى أجرا في العالم يرغب الرحيل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت تقارير صحفية وجود رغبة لدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مغادرة ناديه الحالي، النصر السعودي، والذي انضم إليه خلال نافذة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويقضي رونالدو أشهره الأولى في تجربته الجديدة مع النصر، ورغم تقديم قائد منتخب البرتغال مستويات كبيرة رفقة النصر، فإنه يريد مغادرة الدوري السعودي، حسبما أفادت به شبكة «سكاي سبورتس» البريطانية، نقلا عن تقارير إسبانية. ويمتد تعاقد البرتغالي مع النصر حتى نهاية الموسم الكروي بعد القادم 2024-25.

وسجل رونالدو 12 هدفا، وقدم تمريرتين حاسمتين خلال 15 مباراة خاضها رفقة النصر حتى الآن، ويتوقع مراقبون أن يخرج كريستيانو «خالي الوفاض من أي لقب جماعي» هذا الموسم، بعد إقصاء النصر من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وخسارته في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

إلى ذلك قالت مجلة «فوربس» (Forbes) الأميركية، إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أصبح الرياضي الأعلى أجرا في العالم، بعدما تضاعف راتبه السنوي إثر انتقاله إلى نادي النصر السعودي، بينما أكمل ثنائي باريس سان جيرمان ليونيل ميسي وكيليان مبابي المراكز الثلاثة الأولى.

وجمع رونالدو، الذي انضم إلى النادي السعودي حتى 2025، 136 مليون دولار، وأشارت فوربس إلى أن راتبه السنوي ارتفع إلى نحو 75 مليون دولار. وقدرت وسائل إعلام عقد رونالدو بأكثر من 200 مليون يورو (219.98 مليون دولار).