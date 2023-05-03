أنشيلوتي يعترف بتراجع أداء ريال مدريد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعترف المدير الفني لفريق ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، بتراجع أداء الفريق خلال الشوط الثاني من المباراة التي انتهت بالهزيمة أمام مضيفه ريال سوسييداد صفر / 2 مساء الثلاثاء في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وحسم ريال سوسييداد المباراة بهدفين نظيفين سجلهما تاكيفوسا كوبو وأندير بارينتشيا في الدقيقتين 47 و85 ، ليرفع رصيده إلى 61 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد ريال مدريد، عند 68 نقطة في المركز الثاني متأخرا بفارق 14 نقطة خلف غريمه المتصدر برشلونة الذي تغلب على أوساسونا 1 / صفر في مباراة أخرى جرت أمس.

ويتأهب ريال مدريد للقاء أوساسونا السبت المقبل في نهائي كأس ملك إسبانيا ثم يواجه مانشستر سيتي الإنجليزي الثلاثاء المقبل في ذهاب الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب المباراة «الشوط الأول كان جيدا، بعد ذلك أهدينا الهدف الأول للمنافس ثم تعقدت المباراة. بدأنا الشوط الثاني بشكل سيئ، مع تلقي مرمانا لهدف».

وأضاف في التصريحات التي نشرها ريال مدريد عبر موقعه الرسمي على الإنترنت «أنا على ثقة بأننا سنرى فريقا مختلفا في المباراتين المقبلتين، مع مستوى أعلى من التركيز والحماسة. سيتعافى جميع اللاعبين تقريبا وسيكونون مستعدين للفوز بكأس الملك والنضال للوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.»

وعلق أنشيلوتي على الإصابات في صفوف الفريق قائلا «هي مجرد ضربات؛ لأنها كانت مباراة شديدة التوتر ومع مواجهات كثيرة. سنستعيد كافة اللاعبين تقريبا لمباراة السبت. الشيء الوحيد الأكيد هو أن ميندي لن يلعب، لكن البقية سيكونون مستعدين تماما. فالفيردي وبنزيمة وجميع اللاعبين المتواجدين في مدريد الآن سيكونون متاحين».

وعن تلقي الهزيمة قبل مباراة نهائي الكأس، قال أنشيلوتي «ليست أفضل طريقة للتحضير لهذه المباراة؛ لأن الهزائم مؤلمة دائما، تجعلك مليئا بالقلق وتؤثر على الديناميكيات والأحاسيس الإيجابية.

ليست الطريقة الأفضل للتحضير لما هو قادم، لكن من الواضح أن اللاعبين يركزون أكثر على مباراة السبت وقبل نهائي دوري الأبطال. يؤثر كل ذلك على التركيز، وعندما لا تلعب بتركيز، تهدي منافسك الأهداف».

وعن حالة لوكا موديتش لاعب الفريق، أكد المدرب الإيطالي أنه تدرب (الثلاثاء). وتغمره أحاسيس إيجابية، مبينا أنه سيتم تقيم وضعه في الأيام المقبلة، ولن نخاطر أبدا، لكنه يتعافى بشكل جيد وأعتقد أن لديه فرصا للعب.