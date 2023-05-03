«للكرة الطائرة».. الأهلي ينسحب من البطولة الأفريقية

الشارقة - اميمة ياسر -

أرسل النادي الأهلي منذ قليل خطابا الي الاتحاد المصري للكرة الطائرة يؤكد فيه على اعتذاره عن المشاركة في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة.

وتقام بطولة إفريقيا للأندية للكرة الطائرة “رجال وسيدات”، والمقرر إقامتها في تونس خلال الفترة من 13 إلى 26 مايو الجاري.

وكان وان ثري قد كشف في وقت سابق أن النادي الأهلي قرر الانسحاب من بطولة أفريقيا للكرة الطائرة.

وخاطب النادي الأهلي الاتحاد المصري للكرة الطائرة يؤكد على عدم مشاركته واعتذاره عن البطولة.

وبناء عليه لن يشارك فريق الطائرة رجال بالنادي الأهلي وكذلك السيدات في البطولة بشكل رسمي.