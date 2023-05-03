شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 3 / 5 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 3 / 5 / 2023 العديد من الأخبار الهامة على رأسها سفر بعثة بيراميدز للإمارات لمواجهة الأهلى فى السوبر المحلى يوم الجمعة المقبل .

بعثة بيراميدز تغادر القاهرة متوجهة إلى أبوظبى لمواجهة الأهلى فى السوبر.. صور

غادرت بعثة فريق نادى بيراميدز القاهرة فى طريقها إلى العاصمة الإماراتية أبوظبى تحضيرا لخوض مباراة السوبر المصرى والتى تجمعه بالنادى الأهلى يوم الجمعة المقبل.

طنطا يتعادل سلبيا مع كفر الشيخ ويواصل صدارة مجموعة بحرى بدورى القسم الثانى

سقط فريق طنطا في فخ التعادل السلبي مع فريق كفر الشيخ في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من مجموعة بحرى والإسكندرية فى دورى القسم الثانى.