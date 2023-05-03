شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبا فى قائمة البنك الأهلى استعدادا لمواجهة المقاولون بالدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة المقاولون، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها غدا الخميس ويستضيفها استاد عثمان أحمد عثمان في تمام الساعة السابعة مساء. وجاءت القائمة علي النحو التالى: حراسة المرمي: محمد أبو جبل - أحمد صبحي. خط الدفاع: محمود الجزار - أحمد ياسين - سعيدو سيمبوري - أمير مدحت -عاصم صلاح - إسحاقو يعقوبو. خط الوسط: محمد فتحي - محمود سيد - إسلام جابر - محمد هلال - حمدي علاء - أحمد ياسر - أحمد سعيد - موسى دياوارا - محمود قاعود. خط الهجوم: كريم بامبو - أسامة فيصل - باسم مرسى. وتشهد القائمة غياب كل من عبد الرزاق سيسيه للتأهيل ومحمود الزنفلي وأسامة إبراهيم ومحمد بسيوني للإصابة.

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