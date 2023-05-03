أسوان يتقدم على المصرى بثلاثية مثيرة في الشوط الأول

القاهرة - سامية سيد - أنهى فريق أسوان الشوط الأول أمام نظيره المصري البورسعيدي، متقدما بثلاثية مقابل هدف وحيد، في المباراة التي تجمع الفريقين، اليوم الأربعاء، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

تقدم المصري بالهدف في الدقيقة الرابعة عشر بعد تسديدة قوية من جريندو من ضربة جزاء، ارتطمت بباطن العارضة وتخطت خط المرمى معلنة عن الهدف الأول، وجاء هدف التعادل لأسوان بالدقيقة 21 عن طريق محمد حمدى زكى من نقطة الجزاء، احتسبها الحكم إبراهيم نور الدين، ونجح نفس اللاعب في تسجيل الهدف الثانى لتماسيح النيل بعد تبادل للكرة وانفراد تام بالمرمى يمين منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة قوية مرت من بين أقدام عصام ثروت وسكنت المرمى، وفي الأنفاس الأخيرة من هذا الشوط، تمكن بلال السيد من تسجيل الهدف الثالث.

وجاء تشكيل المصري كالتالي: "حارس: عصام ثروت، والدفاع: أحمد عماد – إسلام أبو سليمة – عماد الدين بوبكر – عمرو السعداوي، الوسط: إيزي إيميكا – إسلام عطية - محمد عبد اللطيف "جريندو" – رجب عمران – عبد الرحيم دغموم، والهجوم: عبده يحيى". في المقابل جاء تشكيل أسوان كالتالي: "حراسة المرمى: عمرو حسام، والدفاع: محمد مصطفى "ميدو" - أحمد فتحي "كاستيلو" – محمد عطوة - أحمد دحروج، والوسط: عماد فتحي – أحمد خالد – رافائيل إياجوا – بلال السيد، والهجوم: محمد حمدي زكي – حسام عرفات".

ويحتل النادي المصري المركز السابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 36 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 26 مباراة، حيث فاز المصري في 8 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 26 هدفاً آخر.

بينما يحتل فريق أسوان المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 28 نقطة، جمعها من 26 مباراة، حيث فاز في 7 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات، بينما خسر 12 مباراة وسجل لاعبوه 23 هدفاً، بينما استقبلت شباك الفريق الجنوبى 33 هدفا.