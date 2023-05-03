أسوان يتقدم على المصرى بالهدف الثانى عن طريق حمدى زكي

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق أسوان أمام نظيره المصري البورسعيدي، بالهدف الثاني لتصبح النتيجة (2 - 1) في المباراة التي تجمع الفريقين، اليوم الأربعاء، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

جاء الهدف بعد تبادل للكرة بين أحمد خالد ومحمد حمدي زكي وضعت الأخير في إنفراد تام بالمرمى يمين منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة قوية مرتت من بين أقدام عصام ثروت وسكنت المرمى.

وجاء تشكيل المصري كالتالي: "حارس: عصام ثروت، والدفاع: أحمد عماد – إسلام أبو سليمة – عماد الدين بوبكر – عمرو السعداوي، الوسط: إيزي إيميكا – إسلام عطية - محمد عبد اللطيف "جريندو" – رجب عمران – عبد الرحيم دغموم، والهجوم: عبده يحيى". في المقابل جاء تشكيل أسوان كالتالي: "حراسة المرمى: عمرو حسام، والدفاع: محمد مصطفى "ميدو" - أحمد فتحي "كاستيلو" – محمد عطوة - أحمد دحروج، والوسط: عماد فتحي – أحمد خالد – رافائيل إياجوا – بلال السيد، والهجوم: محمد حمدي زكي – حسام عرفات".

يحتل النادي المصري المركز السابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 36 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 26 مباراة، حيث فاز المصري في 8 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 26 هدفاً آخر.

يحتل فريق أسوان المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 28 نقطة، جمعها من 26 مباراة، حيث فاز في 7 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات، بينما خسر 12 مباراة وسجل لاعبوه 23 هدفاً، بينما استقبلت شباك الفريق الجنوبى 33 هدفا.