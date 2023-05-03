شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتقدم على أسوان بالهدف الأول عن طريق جريندو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المصري على فريق أسوان بالهدف الأول في المباراة التي تجمع الفريقين، اليوم الأربعاء، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وجاء الهدف في الدقيقة الرابعة عشر بعد تسديدة قوية من جريندو ارتطمت بباطن العارضة وتخطت خط المرمى معلنة عن الهدف الأول للمصري.

وجاء تشكيل المصري كالتالي: "حارس: عصام ثروت، والدفاع: أحمد عماد – إسلام أبو سليمة – عماد الدين بوبكر – عمرو السعداوي، الوسط: إيزي إيميكا – إسلام عطية - محمد عبد اللطيف "جريندو" – رجب عمران – عبد الرحيم دغموم، والهجوم: عبده يحيى". في المقابل جاء تشكيل أسوان كالتالي: "حراسة المرمى: عمرو حسام، والدفاع: محمد مصطفى "ميدو" - أحمد فتحي "كاستيلو" – محمد عطوة - أحمد دحروج، والوسط: عماد فتحي – أحمد خالد – رافائيل إياجوا – بلال السيد، والهجوم: محمد حمدي زكي – حسام عرفات".

يحتل النادي المصري المركز السابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 36 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 26 مباراة، حيث فاز المصري في 8 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 26 هدفاً آخر.

يحتل فريق أسوان المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 28 نقطة، جمعها من 26 مباراة، حيث فاز في 7 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات، بينما خسر 12 مباراة وسجل لاعبوه 23 هدفاً، بينما استقبلت شباك الفريق الجنوبى 33 هدفا.