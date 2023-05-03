أسوان يفجر مفاجأة ويسقط المصري بثلاثية في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق أسوان فوزاً مهماً على المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المواجهة القوية التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الدوري الممتاز.

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جاءت المباراة قوية وحافلة بالندية منذ الدقيقة الأولى ونجح فريق المصري في السيطرة على ملعب اللقاء قبل أن يترجم أفضليته بتسجيل أول اهداف اللقاء في الدقيقة 14 عن طريق جريندو من ركلة جزاء.

وبعد 6 دقائق فقط نجح المتألق محمد حمدي زكي في تسجيل هدف التعادل لفريق اسوان قبل أن يعود اللاعب نفسه ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة

38.

ونجح بلال السيد في استغلال الإنهيار الدفاعي لفريق المصري ليسجل ثالث اهداف اسوان في المباراة.

حاول المصري في الشوط الثاني العودة وتقليص النتيجة دون جدوى لتنتهي المباراة بنتيجة 3-1.

بهذه النتيجة رفع اسوان رصيده إلى 31 نقطة في المركز 11 بجدول ترتيب الدوري بينما تجمد رصيد المصري عند 37 نقطة في المركز السابع.

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