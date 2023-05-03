السوبر المصري| وليد سليمان يحضر جانبًا من تدريبات الأهلي بالإمارات

ياسر رشاد - القاهرة - حرص وليد سليمان، نائب مدير قطاع الناشئين بالنادي، على حضور جانب من تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والتي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب الكريكت بمدينة أبو ظبي في الإمارات.

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وحرص وليد سليمان على مشاهدة جانب من تدريبات الفريق ومصافحة اللاعبين والجهاز الفني بعد نهاية المران،

دعمًا منه للفريق قبل مباراة السوبر المصري.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بيراميدز في بطولة كأس السوبر المصري، والمحدد لها مساء الجمعة المقبل على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي.

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