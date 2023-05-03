ناد إنجليزي يقترب من ضم ميسي

ياسر رشاد - القاهرة - دخل أحد الاندية الإنجليزي في صراع الحصول على خدمات اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في الميركاتو الصيفي المقبل مع نهاية الموسم الحالي 2022-2023.

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تواجد ميسي في المملكة العربية السعودية دون إذن من باريس باريس سان جيرمان، والذي بسببه تم إيقاف اللاعب لمدة أسبوعين عن المباريات والتدريبات.

حتى الآن لم ينجح الفريق الفرنسي في حسم ملف تجديد عقد ميسي، والذي يجعله قريب من الرحيل لأحد أندية الدوري السعودي أو الإنجليزي أو الأمريكي.

عرض إنجليزي لضم ميسي

تراقب عدد من الاندية الإنجليزي موقف ميسي من تجديد عقده مع باريس سان جيرمان وترغب في التوقيع

معه بالصيف المقبل حال قرر الرحيل، ومن بين الاندية هو فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

يعتبر ميسي صفقة إستراتيجية بالنسبة للفريق الإنجليزي، وقد يكون تواجد الأرجنتيني في السعودية للاتفاق حول تفاصيل العقد مع ملاك النادي، بعدما قرر التواجد في أوروبا لموسم إضافي.

يحتل نيوكاسل يونايتد المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وإذا نجح في الحفاظ على مركزه سيشارك في دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.

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