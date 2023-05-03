مصطفي محمد يقود تشكيل نانت لمواجهة استاد بريست

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن أنطوان كومباريه المدير الفني لفريق نانت، المحترف بين صفوف النجم المصرى مصطفى محمد، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره استاد بريست،والي تجمعهما ضمن منافسات الجولة 33 من مسابقة الدورى الفرنسى.

وتقام مباراة نانت واستاد بريست على ملعب استاد فرانسيس جنيه بلي، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

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ترتيب نانت واستاد بريست في الدوري الفرنسي

ويحتل نانت المركز السادس عشر جدول الدوري الفرنسي في الموسم الحالي حتى الآن برصيد 32 نقطة حصدها من 32

مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في 14 مباراة وخسر 12 مباراة.

فى حين يحتل ستاد بريست المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي في الموسم الحالي برصيد 32 نقطة حصدها من 32

مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 11 مباراة وخسر 14 مباراة.

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