الاتحاد السعودي يخسر بثنائية من التعاون ويتعثر في سباق الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - تلقي فريق إتحاد جده السعودي خسارة مفاجأة من نظيره التعاون في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري السعودي.

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وكان الشوط الأول قد إنتهي لصالح التعاون بعدما سجل اللاعب فهد الرشيدي هدف فريقه الأول في الدقيقة 17 من عمر المباراة، ليحسم نتيجة الشوط الأول لصالح التعاون.

ومع بداية الشوط الثاني عزز فريق التعاون تقدمه بهدف ثاني سجله اللاعب فهد الرشيدي أيضًا، ليعلن التقدم بثنائية.

قبل أن يقلص فريق الإتحاد النتيجة عن طريق مهاجمه عبدالرزاق

حمد الله في الدقيقة 76 من المباراة، لتنتهي المباراة بنتيجة هدفين لهدف لصالح التعاون.

ترتيب الإتحاد والتعاون بعد مباراة اليوم

بهذه النتيجة توقف رصيد التعاون عند النقطة 59 في المقدمة،ويفقد ثلاث نقاط هامة في سباق الدوري.

بينما أرتفع رصيد التعاون إلي النقطة 40 في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري السعودي.

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