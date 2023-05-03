تشكيل ميلان الرسمي لمواجهة كريمونيزي بالدوري الإيطالي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق ميلان عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره كريمونيزي، في المباراة التي تجمعهما على ملعب "سان سيرو" ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الإيطالي.

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تشكيل ميلان

حراسة المرمى: ماينان

خط الدفاع: كالابريا، كالولو، ثياو، توري.

خط الوسط: بن ناصر، فرينكس، دي كيتلاري.

خط الهجوم: دياز، ساليمركس، اوريجي.

ترتيب ميلان و كريمونيزي في الدوري الإيطالي

ويحتل ميلان المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 57 نقطة جمعها من الفوز

في 16 لقاء والتعادل في 9 وخسارة 7 مواجهات وتسجيل 52 هدفاً وتلقي 38.

بينما يتواجد كريمونيزي في المركز الـ19 بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 20 نقطة جمعها من الفوز

في 3 مباريات والتعادل في 11 وخسارة 18 مواجهة وتسجيل 28 هدفاً وتلقي 58.

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