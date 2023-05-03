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20 لاعبا في قائمة البنك الأهلي استعدادا للقاء المقاولون بالدوري

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ياسر رشاد - القاهرة - اختار بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة المقاولون ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرون من عمر مسابقة الممتاز

وتقام المباراة غدا الخميس ويستضيفها استاد عثمان أحمد عثمان في السابعة مساء

وجاءت القائمة علي النحو التالي

حراسة المرمي

 محمد أبو جبل _ احمد صبحي

خط الدفاع..

 محمود الجزار _ أحمد ياسين _ سعيدو سيمبوري _ أمير مدحت _عاصم صلاح _ اسحاقو يعقوبو .

خط الوسط..

 محمد فتحي _ محمود سيد _   إسلام  جابر _محمد هلال _ حمدي علاء _ أحمد ياسر _ أحمد سعيد _ موسي دياوارا _ محمود قاعود  

خط الهجوم ..

كريم  بامبو  _ أسامة فيصل _ باسم مرسي.

وتشهد القائمة غياب كلا من عبد الرزاق سيسيه و محمود الزنفلي و أسامة ابراهيم ومحمد بسيوني للإصابة

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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