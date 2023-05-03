إشادة بملتقى التحدي لذوي الهمم بين مصر وإيطاليا

ياسر رشاد - القاهرة - يقام يوم الجمعة المقبل ، ملتقى أبناء التحدى لدعم ذوى الهمم حول العالم أبطال التحدى، الفرعون المصرى محمد الحسينى وقيصر روما فلافيو لوتشى الذى نظمته جمعية بناة الوطن بأحد الفنادق الإسكندرية في حضور الأبطال، والذى يتم تدشين فاعلياته بمقر الاتحاد المصرى للغوص والانقاذ الذى يترأسه سامح الشاذلى.

وخلال المؤتمر الصحفي الذى عقد منذ قليل حول الملتقى تم عرض فيديو لتوثيق لحظة وصول الحسينى وفلافيو بالمطار وإستقبالهم بإحتفالات فرعونية

وقال المستشار أحمد فتحى رئيس جمعية بناة الوطن أن مصر وإيطاليا تربطهما علاقات قوية على مدار التاريخ فى مختلف المجالات وهذا الحدث توثيق وتعميق للعلاقات بين البلدين

من جانبه قال القنصل الفخري لفرنسا بالاسكندرية ماريو أن هناك ثلاثة دعائم أساسية لتوثيق العلاقات بين البلاد الثقافة والرياضة والاندماج الذين يوفرون جميعا الاحترام والقيمة والانتماء لكل شخص مشارك فى الحدث ودعمه خاصة بالنسبة لذوى الاحتياجات الخاصة الذين يشاركون فى النشاط بطرق هادفة ما يتجاوز تأثير الرياضة نفسها سواء على مستوى الفرد او المجتمع

وشدد على مدى أهمية تأثير إقامة الملتقى بالشكل الايجابى على مستوى كبير بين البلدين