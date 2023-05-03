شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى زكى وعرفات يقودان هجوم أسوان أمام المصرى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أيمن الرمادى المدير الفنى لفريق أسوان تشكيل فريقه أمام المصرى البورسعيدى فى المباراة التى تجمع الفريقين، اليوم الأربعاء، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم.

وجاء تشكيل أسوان كالتالى: حراسة المرمى: عمرو حسام. الدفاع: محمد مصطفى "ميدو" - أحمد فتحي "كاستيلو" – محمد عطوة - أحمد دحروج . الوسط: عماد فتحي – أحمد خالد – رافائيل إياجوا – بلال السيد. الهجوم: محمد حمدي زكي – حسام عرفات.

يحتل النادي المصري المركز السابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 36 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 26 مباراة، حيث فاز المصري في 8 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 26 هدفاً آخر.

يحتل فريق أسوان المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 28 نقطة، جمعها من 26 مباراة، حيث فاز في 7 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات، بينما خسر 12 مباراة وسجل لاعبوه 23 هدفاً، بينما استقبلت شباك الفريق الجنوبى 33 هدفا.