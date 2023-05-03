شكرا لقرائتكم خبر عن الشعبانى يدرس عودة ريان لتشكيلة البنك الأهلى الأساسية أمام دكرنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس التونسى معين الشعبانى، المدير الفني لفريق البنك الأهلى، الدفع بـ أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق بشكل أساسى فى مواجهة دكرنس بكأس مصر، بعد تعافيه بشكل كامل من الإصابة التي لحقته مؤخرا وظهوره بشكل مميز في الدقائق التي ظهر بها في مباراة البنك الأهلي في كأس رابطة الأندية المحترفة.

نجح فريق سيراميكا في الفوز علي البنك الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية، عقب انتهاء المباراة في وقتها الأصلي بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما بدور الـ8 من بطولة كأس الرابطة، ليواجه الفريق في النصف النهائي نظيره الاتحاد السكندري.

تلقى نادي سيراميكا إخطارًا من إدارة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم، بموعد وملعب مواجهة الفريق أمام دكرنس في دور ال32 لبطولة كأس مصر، عن موسم 2022 / 2023.

وحددت إدارة المسابقات يوم 7 مايو المقبل موعدًا للمباراة، على أن تقام بملعب استاد القاهرة الدولى فى التاسعة مساءً.

ويلتقى الفائز من لقاء سيراميكا ودكرنس، مع الفائز من مواجهة المقاولون العرب والحمام بمطروح، ضمن لقاءات دور الـ16 من البطولة.